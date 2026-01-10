Cem Yılmaz’dan Suzan Kardeş anısı: 'Azıcık sus' dedi!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Melis İşiten’in YouTube programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Yılmaz, programda yıllar önce Suzan Kardeş ile arasında geçen unutamadığı bir diyaloğu anlattı.

52 yaşındaki komedyen, kalabalık sofralarda saatlerce sohbet etmekten hoşlanmadığını belirterek, sözlerine karikatür çizdiği ve henüz sahneye çıkmadığı yıllara uzanarak başladı. Yılmaz, o dönemde Suzan Kardeş’in Arnavutköy’de bir meyhanesi olduğunu hatırlattı.

Cem Yılmaz, “O dönem Özlem Tekin, Şebnem Ferah, Sertab Erener, Levent Yüksel, Erdil Yaşaroğlu gibi birçok isimle birlikte oraya gittik. Ben sürekli anlatıyorum, herkes gülüyor” dedi.

Ancak masada kimsenin bir şey yiyip içmediğini fark ettiğini söyleyen Yılmaz, yaşanan diyaloğu şu sözlerle anlattı:

“Suzan beni kenara çekti ve ‘Sen kimsin? Kimse bir şey yiyip içmiyor, azıcık sus’ dedi.”

Yılmaz, aradan 32 yıl geçmesine rağmen bu anıyı hiç unutamadığını belirterek, yaşadıklarını gülümseten bir dille aktardı.