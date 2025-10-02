Cemre Baysel ve Blok3 sevgili mi? O iddialara yanıt geldi...

Son olarak Galatasaray-Liverpool arasında oynanan maçta aynı açılardan fotoğraf paylaşan oyuncu Cemre Baysel ile rapçi Blok3’ün (Hakan Aydın) aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi.

Bir süredir birlikte oldukları öne sürülen ikili, geçtiğimiz haftalarda baş başa yemek yerken görüntülenmiş, bu kareler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. 30 Eylül Salı akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise her iki ismin de tribünde bulunması ve sosyal medya hesaplarında benzer açılardan fotoğraf paylaşmaları iddiaları güçlendirdi.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Cemre Baysel ile Blok3 arasında herhangi bir ilişki bulunmuyor. İkili hakkındaki aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, maçtan yansıyan görüntülerin de tamamen tesadüf olduğu belirtildi.