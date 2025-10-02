Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cemre Baysel ve Blok3 sevgili mi? O iddialara yanıt geldi...

Cemre Baysel ve Blok3 sevgili mi? O iddialara yanıt geldi...

2.10.2025 12:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cemre Baysel ve Blok3 sevgili mi? O iddialara yanıt geldi...

Oyuncu Cemre Baysel ve rapçi Blok3’ün aşk yaşadığı iddiaları, son maç paylaşımlarıyla gündeme gelse de, ortaya çıkan gerçek ilişki söylentilerini yalanladı.

Son olarak Galatasaray-Liverpool arasında oynanan maçta aynı açılardan fotoğraf paylaşan oyuncu Cemre Baysel ile rapçi Blok3’ün (Hakan Aydın) aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi.

Image

Bir süredir birlikte oldukları öne sürülen ikili, geçtiğimiz haftalarda baş başa yemek yerken görüntülenmiş, bu kareler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. 30 Eylül Salı akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise her iki ismin de tribünde bulunması ve sosyal medya hesaplarında benzer açılardan fotoğraf paylaşmaları iddiaları güçlendirdi.

Image

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Cemre Baysel ile Blok3 arasında herhangi bir ilişki bulunmuyor. İkili hakkındaki aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, maçtan yansıyan görüntülerin de tamamen tesadüf olduğu belirtildi.

İlgili Konular: #blok3 #cemre baysel