Cezası kesinleşti... Ozan Güven hapse girecek!

Oyuncu Ozan Güven, 2020 yılında o dönemki kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan dava sonucunda 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Söz konusu olayın ardından Güven, rol aldığı Babil dizisinden ayrılmış ve geçtiğimiz aylarda yer aldığı 7 Kocalı Hürmüz projesinden de sosyal medya tepkileri nedeniyle çıkarılmıştı.

Son olarak, oyuncunun karara karşı yaptığı istinaf başvurusu da reddedildi.

OdaTV’nin haberine göre, istinaf mahkemesi Güven’in cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Cezanın 5 yılın altında olması nedeniyle oyuncunun kararı Yargıtay’a taşıma hakkı bulunmuyor. Mevcut infaz rejimine göre Ozan Güven, aldığı 2 yıl 3 aylık ceza için yaklaşık 45 gün cezaevinde kalacak.

Önümüzdeki haftalarda gerekçeli kararın Güven’e ulaşmasının ardından, ünlü oyuncunun iki hafta içinde cezaevine girmesi bekleniyor.