'Daha 17' dijitalde tarih yazdı: İlk 3 günde 10.3 milyon izlenmeyle Türkiye rekoru kırıldı!

Türk televizyon dünyasında yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ekran yarışına giren yapımlar arasında, dijital odaklı tarihi bir başarı haberi geldi. Kanal D’nin Bodrum’un eşsiz atmosferinde çekimlerini sürdürdüğü yeni iddialı dizisi “Daha 17”, geleneksel reytinglerin ötesinde, dijital yayıncılıkta ezber bozan bir performans sergiledi.

Deneyimli yapım şirketi Pastel Film imzasıyla izleyiciyle buluşan dizi, YouTube platformunda yayınlanan ilk bölümüyle adeta izlenme rekorlarını altüst etti.

İLK 3 GÜNDE 10.3 MİLYONLA TÜRKİYE REKORU!

Yayın hayatına son derece güçlü bir giriş yapan "Daha 17", dijital izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. YouTube üzerinden paylaşılan ilk bölüm, yayına girdiği ilk 3 gün içerisinde 10.3 milyon izlenme sayısına ulaşarak erişilmesi güç bir Türkiye rekoruna imza attı. Dijitaldeki yükseliş grafiğini kesintisiz sürdüren yapımın ilk bölüm izlenmesi, kısa süre içerisinde 13 milyon sınırını da aşarak kırılması zor bir kulvara yerleşti.

Dizi, dijitaldeki bu devasa başarısının yanı sıra eş zamanlı olarak sosyal medya platformlarında da en çok konuşulanlar (TT) listesine girmeyi başardı.

YETİMHANEDEN BODRUM'A UZANAN BİR KARDEŞ HİKAYESİ

Seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin genel hikayesi, dram ve macera ögelerini iç içe barındırıyor. Yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Emre Kabakuşak’ın oturduğu “Daha 17”, yetiştirme yurtlarında büyüyen ve hayata tek başına tutunmaya çalışan 17 yaşındaki Aras’ın öyküsünü merkezine alıyor. Genç oyuncu Çağan Efe Ak’ın hayat verdiği Aras karakterinin, yıllardır izini kaybettiği ve ayrı kaldığı kardeşini bulmak uğruna atıldığı amansız ve duygu yüklü mücadele, izleyiciden tam not aldı.

YILDIZLAR GEÇİDİ OYUNCU KADROSU

Genç yetenekler ile usta isimleri bir araya getiren "Daha 17"nin zengin ve dikkat çeken oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat.