Demans ve afazi hastalığıyla mücadele ediyordu: Kızı Bruce Willis'in son durumunu anlattı

Aksiyon sinemasının efsane ismi Bruce Willis, afazi (söz yitimi) nedeniyle oyunculuğu bırakmasının ardından frontotemporal demansla mücadele ediyor. 70 yaşındaki Hollywood yıldızının hastalığı, Şubat 2023’te kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Willis’in kızı Rumer Willis, babasının son durumuna dair duygusal açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki Rumer Willis, babasının sağlık durumuyla ilgili sık sık soru aldığını ancak bu soruya yanıt vermenin kolay olmadığını söyleyerek, “Gerçek şu ki demansı olan hiç kimse ‘iyi’ değil. Ama frontotemporal demansla mücadele eden biri olarak mümkün olan en iyi durumda” ifadelerini kullandı.

“BENİ TANIMASA BİLE SEVGİMİ HİSSEDİYOR”

Rumer Willis, babasının zaman zaman kendisini tanımadığını ancak hâlâ onun hayatında olmasından büyük bir minnet duyduğunu belirtti:

“Ona hâlâ gidip sarılabildiğim için çok mutluyum. Beni tanısa da tanımasa da sevgimi hissedebildiğini biliyorum. Ben de ondan aynı sevgiyi hissediyorum. Hâlâ onda bir kıvılcım görebiliyorum.”

Ayrıca, 2 yaşındaki kızı Louetta’nın dedesiyle bağ kurabildiğini söyleyen Rumer Willis, “Lou ile birlikte onunla vakit geçirebildiğimiz için çok mutluyum. Bana olan sevgisini hâlâ hissedebiliyorum” dedi.

KONUŞMA, OKUMA VE YÜRÜME YETİLERİNİ KAYBETTİ

Bruce Willis’in diğer kızı Tallulah Willis ise geçtiğimiz yaz yaptığı açıklamada babasının konuşamadığını, okuyamadığını, yürüyemediğini ve ciddi hafıza kaybı yaşadığını belirtmişti. Tallulah’a göre Willis, geçmişte kim olduğunu ve başarılarını hatırlamakta zorlanıyor.

Bruce Willis’in, 62 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile olan 13 yıllık evliliğinden Rumer (37), Scout (34) ve Tallulah (31) isimlerinde üç kızı bulunuyor. Ünlü oyuncu, 2009’da evlendiği eşi Emma Heming ile Mabel Ray (13) ve Evelyn (11) adında iki kız çocuğu daha sahibi.

Emma Heming, Bruce Willis’in artık 24 saat bakıcıların bulunduğu başka bir evde yaşadığını açıklayarak, hastalığın ilerleyişine dair üzücü tabloyu paylaşmıştı.