Demet Akalın’dan bir polemik daha: Bu kez hedefte Edis var

Müzik dünyasında dijital platformlardaki dinlenme ve ödül tartışmaları büyüyor. “En Çok Dinlenme” listeleri üzerinden başlayan polemik, Demet Akalın’ın sert çıkışlarıyla yeniden alevlendi.

Spotify listelerinde zirvede yer alan rapçi Blok3 hakkında konuşan Demet Akalın, dijital platformlardaki dinlenme rakamlarının manipüle edildiğini öne sürerek sektöre yönelik eleştirilerini dile getirdi. Akalın’ın bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın’dan yanıt gecikmedi.

Blok3, Akalın’ın açıklamalarına “Annemden büyük, trendleri yakalayamaması normal” sözleriyle karşılık vererek tartışmayı kuşak çatışmasına taşıdı. Bu ifadeler Demet Akalın’ı daha da kızdırdı. Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapan Akalın, “Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Sen önce bir 30 seneyi devir de görelim” ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN’DAN BU KEZ EDİS’E ELEŞTİRİ

Gündemden düşmeyen tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Demet Akalın bu kez hedefini Edis’e çevirdi. Bir röportajda Edis’in aldığı ödülleri sorgulayan Akalın, “Bu sene hiçbir şey yapmadı, nasıl ödül aldı?” diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

EDİS’TEN SAHNEDEN GÖNDERME

Edis ise Akalın’ın sözlerine sahneden yanıt verdi. Katıldığı bir ödül töreninde mikrofonu eline alan ünlü şarkıcı, isim vermeden yaptığı göndermede, “İnşallah seneye de çağırırsınız; tabii ödül almam kimseyi rahatsız etmeyecekse…” ifadelerini kullandı. Edis’in bu sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

Müzik dünyasında dijital başarı, ödüller ve kuşaklar arası tartışma başlıkları etrafında şekillenen polemiğin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.