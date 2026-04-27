Demet Akalın’ın acı günü: 'Nur içinde yat demeye dilim varmıyor'

Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve hayatına dair gelişmeleri takipçileriyle paylaşan Akalın, bu kez ailesinden bir kaybın yasını tuttuğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden yengesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"İLLET HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ"

Ailesiyle birlikte çekilmiş eski bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, yengesinin vefatını şu yürek burkan sözlerle duyurdu:

"Ne elim ne dilim varmıyor 'nur içinde yat' demeye... Bu kadar hayat dolu bir kadın illet hastalığa yenik düştü... Güzel yengem."





Akalın'ın "illet hastalık" vurgusu, yengesinin uzun süredir kanser tedavisi gördüğü şeklinde yorumlandı.

TAKİPÇİLERİNDEN VE SANAT DÜNYASINDAN DESTEK YAĞDI

Paylaşımın ardından Akalın’ın gönderisi kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Hem sanat camiasından yakın dostları hem de sadık takipçileri, ünlü şarkıcıya başsağlığı mesajları ileterek acısını paylaştı. Birçok kullanıcı Akalın'ın yengesi için dua ederken, ünlü şarkıcının bu zor gününde yanında olduklarını belirten yorumlar yaptı.