Doğuma günler kaldı: İrem Helvacıoğlu'ndan baby shower partisi

Son olarak Karadut dizisinde rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti. Nikâhtan kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren çift, kız bebek sahibi olmaya hazırlanıyor.

Doğuma sayılı günler kala baby shower partisi düzenleyen Helvacıoğlu, pembe ve beyaz süslemelerle bezeli organizasyonda yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Partiye katılanlar arasında yeni evli oyuncu Ezgi Şenler de vardı. Şenler, dekorasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Helvacıoğlu’nun yakın dostu Sebile Ölmez ise etkinliğin kıyafet kodunun beyaz olduğunu açıkladı.

TATİL KAZASI KORKUTTU

Öte yandan Helvacıoğlu geçtiğimiz ay eşiyle çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçirdi. 35 yaşındaki oyuncu, denizde dubadayken üzerine bir çocuğun düşmesi sonucu boynunda disk kayması yaşandığını ve bu nedenle fıtık oluştuğunu duyurdu.