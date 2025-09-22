Dua Lipa’dan Filistin’e destek: İsrail yanlısı menajerini kovdu

İsrail’in Gazze’deki ablukası sürerken dünyaca ünlü isimler Filistin’e destek açıklamalarında bulunmaya devam ediyor. Son olarak, eserleri milyonlarca dinlenen ünlü şarkıcı Dua Lipa, İsrail yanlısı menajeri David Levy ile yollarını ayırdı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, David Levy’nin Glastonbury Festivali’nin kurucusuna gizli bir mektup yazarak Filistin yanlısı rap grubu Kneecap’in festivalde sahne almamasını talep ettiği ortaya çıktı. Levy, grubun “Hizbullah bağlantısı” olduğunu öne sürerek festivalden çıkarılmasını istemişti.

Gizli mektubun sızdırılmasının ardından Dua Lipa, menajeriyle tüm bağlantılarını kopardı.

Ünlü şarkıcıya yakın bir kaynak, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Dua, David Levy’nin artık müziği üzerinde çalışmadığından emin oldu. O, açıkça Filistin yanlısı ve David’in İsrail’in Gazze’deki savaşını destekleyen tavrı onunla uyuşmuyor. Mektupta da bu çok net ortaya konmuştu” ifadelerini kullandı.

Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, daha önce de Filistin’e destek açıklamalarıyla gündeme gelmişti.