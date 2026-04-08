Dünya yıldızlarını geride bıraktılar: Manifest listenin zirvesinde!

Türk müziğinin son dönemdeki en dikkat çekici yükselişlerinden birine imza atan Manifest, yeni şarkısı "Daha İyi" ile küresel bir başarı hikayesi yazıyor. 3 Nisan’da dinleyiciyle buluşan parça, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de büyük bir ilgiyle karşılanarak dijital platformlarda rekora koştu.

SPOTİFY GLOBAL LİSTESİNDE 1 NUMARA!

Dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify’ın paylaştığı 3-5 Nisan tarihlerini kapsayan verilere göre; Manifest’in "Daha İyi" şarkısı, o hafta dünyada yayınlanan tüm yeni parçalar arasında en iyi çıkış yapan eser oldu. "Top Songs Debut Global" listesinde 1. sıraya yerleşen şarkı, grubun küresel müzik pazarındaki gücünü de tescilledi.

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

Manifest’in bu başarısı, uluslararası arenada tanınan pek çok dev ismi listenin alt sıralarında bırakmasıyla daha da anlam kazandı. Türk grubu; dünyaca ünlü OneRepublic ve Nijeryalı yıldız Omah Lay gibi isimleri geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı.



