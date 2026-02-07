Dünyaca ünlü rapçi Central Cee Müslüman olduğunu duyurdu!

İngiliz rap müziğinin yükselen yıldızı Central Cee, katıldığı bir canlı yayında dini inancıyla ilgili radikal bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Daha önce herhangi bir dine mensubiyeti hakkında açıklama yapmayan ünlü rapçi, İslamiyet’i seçtiğini ilan etti.

"ADIMI DEĞİŞTİRDİM VE ŞEHADET GETİRDİM"



Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Central Cee, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce adımı değiştirdim ve kelime-i şehadet getirdim. Artık Müslümanım."

YENİ İSMİ HENÜZ BELLİ DEĞİL



Müslüman olduktan sonra kullanacağı yeni isme dair henüz bir detay paylaşmayan rapçinin, geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret ettiği fotoğraflar, bu açıklamanın ardından yeniden gündeme gelerek binlerce etkileşim aldı.



