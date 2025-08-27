Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift evleniyor!

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolunun yıldız isimlerinden Travis Kelce, ilişkilerini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.

Eylül 2023’ten bu yana birlikte olan çift, sosyal medyada yaptıkları ortak paylaşımla evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdu. Paylaşımda, Kelce’nin Swift’e evlenme teklif ettiği anlara yer verilirken, ikilinin notu dikkat çekti:

“İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor.”

Swift’in parmağındaki büyük taşlı yüzük ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.