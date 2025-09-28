Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez Benny Blanco ile evlendi

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez Benny Blanco ile evlendi

28.09.2025 16:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez Benny Blanco ile evlendi

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile sade ve romantik bir törenle evlendi. Yıllar sonra ‘gerçek mutluluğu’ bulduğunu söyleyen Gomez, hayranlarının da tebrik mesajlarına boğuldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile evlendi.

Image

Sessiz sedasız gerçekleşen nikâh, magazin ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yıllardır inişli çıkışlı aşk hayatıyla gündeme gelen, özellikle de Justin Bieber ile yaşadığı fırtınalı ilişki nedeniyle sık sık haberlere konu olan Gomez, bu kez “asıl mutluluğu” bulduğunu ifade etti.

Image

Gösterişten uzak ancak romantik bir atmosferde düzenlenen törende, yalnızca çiftin yakın arkadaşları ve aile bireyleri hazır bulundu.

Image

Hayranları ise sosyal medyada, “Onu hiç bu kadar mutlu görmemiştik”, “Yıllar sonra gerçek mutluluğu buldu” yorumlarıyla ünlü sanatçıya destek oldu.

İlgili Konular: #Selena Gomez #Benny Blanco