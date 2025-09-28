Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez Benny Blanco ile evlendi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile evlendi.

Sessiz sedasız gerçekleşen nikâh, magazin ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yıllardır inişli çıkışlı aşk hayatıyla gündeme gelen, özellikle de Justin Bieber ile yaşadığı fırtınalı ilişki nedeniyle sık sık haberlere konu olan Gomez, bu kez “asıl mutluluğu” bulduğunu ifade etti.

Gösterişten uzak ancak romantik bir atmosferde düzenlenen törende, yalnızca çiftin yakın arkadaşları ve aile bireyleri hazır bulundu.

Hayranları ise sosyal medyada, “Onu hiç bu kadar mutlu görmemiştik”, “Yıllar sonra gerçek mutluluğu buldu” yorumlarıyla ünlü sanatçıya destek oldu.