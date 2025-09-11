Emma Heming’den itiraf: Bruce Willis’le evliliğim neredeyse bitiyordu

Efsane oyuncu Bruce Willis’in eşi Emma Heming, kaleme aldığı “Beklenmedik Yolculuk” adlı kitabında, ünlü aktöre hastalık teşhisi konulmadan önce evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadıklarını ve boşanmayı düşündüğünü itiraf etti. Heming, “Evliliğimin çöktüğünü hissettim. Neler oluyor? Bu benim evlendiğim adam değil. Bir şeyler çok ters gidiyordu ve ben bir türlü çözemedim” dedi.

Bruce Willis’e 2022 yılında afazi teşhisi konulmuş, daha sonra hastalığın frontotemporal demans olduğu açıklanmıştı. Heming, teşhisin ardından eşinin yanında zor bir süreç geçirdiklerini ve arkadaşları ile ailelerinin desteğiyle bu dönemi atlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Heming, yaşadıkları dönemi hatırlamanın kendisi için çok zor olduğunu ifade ederek, “Aşk hikâyemiz neydi, nasıl âşık olduk? diye düşündüğüm zamanlar oldu. Şimdi başkalarıyla konuşabilmek, deli olmadığımı bilmek beni rahatlatıyor” dedi.

Bruce Willis, eski eşi Demi Moore ile olan evliliğinden üç kız (Rumer, Scout, Tallulah), Emma Heming ile olan evliliğinden ise iki kız (Mabel Ray, Evelyn) sahibi. Ünlü aktör, hastalığı nedeniyle 2022’den bu yana sinema kariyerine ara vererek gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.