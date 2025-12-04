Erdoğan istedi, Sinan Akçıl boşanmasını 1 yıl erteledi

Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip iki kez boşandığı ilişkilerinin perde arkasına dair yıllar sonra dikkat çeken bir açıklama yaptı. Akçıl, ilk boşanma sürecinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiğini söyledi.

Magazin gündeminde geniş yer bulan çift, ilk olarak 24 Aralık 2018’de Amsterdam’daki Türk Konsolosluğu’nda sade bir törenle evlenmiş, ancak evlilikleri yalnızca 9 ay sürmüş ve 2019 Eylül ayında boşanmayla sonuçlanmıştı. Ayrılığın ardından çift yaklaşık 20 gün sonra yeniden barışarak ilişkilerine ikinci bir şans vermiş, bu defa 22 Şubat 2021’de İstanbul’da görkemli bir törenle tekrar nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu evlilik de 2022 yılında yeniden boşanmayla sona ermişti.

Akçıl, Akşam TV’den Yasemin İlan’a yaptığı röportajda ilk boşanma sürecinde yaşananları yıllar sonra anlattı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştükleri bir davette geçen konuşmayı söyle aktardı:

“Cumhurbaşkanımız bana tekrar denememiz gerektiğini, Burcu’dan boşanmamın Türk gençliğine doğru örnek olmayacağını söyledi. Biz de bir yıl daha uzattık bu süreci. Tekrar denedik ama olmadı.”

Görüşmede Burcu Kıratlı ve Emine Erdoğan’ın da bulunduğunu belirten Akçıl, verilen tavsiye üzerine evliliklerine bir şans daha verdiklerini, ancak ilişkiyi sürdürmenin mümkün olmadığını dile getirdi.