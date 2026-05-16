Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun boşandı! 8 yıllık evlilik tek celsede bitti

Sanat dünyasının en sevilen ve örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun cephesinden hayranlarını üzen haber geldi. Mutlu evlilikleri ve oğulları Marsel ile olan neşeli aile hayatlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü oyuncu çift, 8 yıllık birlikteliklerini resmi olarak sonlandırdı.

Edinilen bilgilere göre; ünlü çift geçen pazartesi günü Gemlik Adliyesi'nde sessiz sedasız hakim karşısına çıktı. Anlaşmalı boşanma dilekçesiyle mahkemeye başvuran ikilinin evliliği, duruşma salonunda tek celsede noktalandı.

MARSEL'İN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Takvim'in haberine göre, mahkeme, çiftin Temmuz 2020 yılında dünyaya gelen oğulları Marsel'in velayetini anne Cansu Tosun'a verdi. İkiliye yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, ayrılık kararı tamamen ortak bir kararla alındı. Evliliklerini dostça bitiren çiftin, oğulları için medeni ilişkilerini aynı şekilde sürdürecekleri ve çocuklarının hayatını olumsuz etkilemeyecek bir yol haritası çizdikleri öğrenildi.

SET ARKADAŞLIĞINDAN RÜYA GİBİ DÜĞÜNE: BİR AŞKIN KRONOLOJİSİ

Bugün tek celsede biten bu büyük aşkın temelleri, aslında televizyon ekranlarında atılmıştı. Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, 2016 yılında yayımlanan Familya dizisinin setinde ilk kez bir araya gelmişti. Set arkadaşlığı kısa sürede derin bir aşka dönüştü ve ikili, evlilik kararı almakta gecikmedi.

Takvimler Ağustos 2018 tarihini gösterdiğinde ise magazin dünyasının unutulmaz düğünlerinden biri gerçekleşti. Ünlü çift, Antalya'da festival konseptinde organize edilen rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi. Günlerce konuşulan bu neşeli düğünün ardından çiftin mutluluğu, Temmuz 2020'de oğulları Marsel'in doğumuyla taçlanmıştı.

"MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI BOL KAVGA GALİBA!"

Bugün yollarını ayıran ünlü çiftin geçmişte basın mensuplarına verdiği röportajlar ise ayrılık haberinin ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. İkili, katıldıkları bir davette muhabirlerin kendilerine yönelttiği "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna kahkahalar atarak şu şaşırtıcı yanıtı vermişti:

"Bol kavga galiba! Bir formülü yok, birlikte çok eğleniyoruz. Bir de yol arkadaşımız Marsel var. Onunla da beraber olmaktan ve hayatı yaşamaktan çok keyif alıyoruz."

Cansu Tosun da geçtiğimiz günlerde annelik üzerine yaptığı bir açıklamada, Erkan Kolçak Köstendil'in babalığını överek, "Erkan çok ilgili ve iyi bir baba. Marsel bizim bir parçamız ve yol arkadaşımız. Biz de ona iyi bir yol arkadaşı olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin bu samimi açıklamalarına rağmen aldıkları boşanma kararı sevenlerini derinden üzdü.