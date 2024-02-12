Çukur oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yeniden bir araya geliyor

Efsane dizi "Çukur"un üç sevilen oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu aynı filmde buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:25
Çukur oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yeniden bir araya geliyor
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Çukur dizisindeki unutulmaz performansıyla tanınan Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz günlerde Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu ile birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu fotoğraf, hayranlarını meraklandırmıştı. Köstendil, sonunda merakı giderdi ve heyecan verici bir açıklama yaptı.

Ünlü aktör, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında verdiği röportajda, bir sinema filmi için hazırlıklara başladıklarını doğruladı. Kendisinin, Damla Sönmez'in, Rıza Kocaoğlu'nun ve Şinasi Yurtsever'in bir araya geldiği bu proje için okuma provasına başladıklarını açıkladı.

Heyecan verici bir detayı da paylaşan Köstendil, filmi kendilerinin yaptığını söyledi.

Filmin adının "Tezgah" olduğunu belirten Köstendil, Mart ayında çekimlerine başlanacağını söyledi. Film hakkında ise izleyicileri komik ve ilginç bir hikaye beklediğini belirtti. "Tezgah", seyirciyi hem güldürecek hem de düşündürecek bir yapım olacak gibi görünüyor.


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