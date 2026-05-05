'Evsiz kaldım' demişti, başrolü kaptı: Kevin Spacey geri dönüyor

"Olağan Şüpheliler" ve "Amerikan Güzeli" gibi kült yapımların Oscar ödüllü yıldızı Kevin Spacey, yıllar süren hukuk mücadelelerinin ardından sinema dünyasına iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. 2017 yılından bu yana pek çok taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve kariyeri durma noktasına gelen 66 yaşındaki aktörün yeni projesi belli oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ BİR ORKESTRA ŞEFİNİ CANLANDIRACAK

Spacey, yönetmenliğini ve senaristliğini Roberto Lippolis’in üstlendiği "Melodies in the Forest" adlı İkinci Dünya Savaşı dramasında başrolü üstlenecek. Ünlü oyuncu filmde, 85 yaşında olan ve savaş yıllarından kalma karanlık geçmişi aniden gün yüzüne çıkan dünyaca ünlü orkestra şefi Petr Novotni karakterine hayat verecek.

ÇEKİMLER EKİM’DE BAŞLIYOR

İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nde çekilmesi planlanan filmin çekim takvimi Ekim 2026 olarak belirlendi. Kadrosunda John Savage ve Vincent Spano gibi isimlerin de yer aldığı film, bu yılki Cannes Film Festivali’nde dünya pazarına tanıtılacak. Yapımcı Michael Cowan, projeyi "gerçek tarihe dayanan olağanüstü bir öykü" olarak nitelendirdi.

"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA EVSİZİM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda hakkındaki son davadan da uzlaşma yoluyla kurtulan Spacey, bu süreçte yaşadığı mali çöküşle gündeme gelmişti. Baltimore’daki evinin açık artırmayla satıldığını ve astronomik avukatlık masrafları nedeniyle tüm birikimini kaybettiğini açıklayan aktör, "Artık nerede iş varsa oraya gidiyorum, kelimenin tam anlamıyla evsizim" sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirmişti. "Melodies in the Forest", Spacey’nin itibarını ve kariyerini yeniden inşa etme yolundaki en önemli adımı olarak görülüyor.