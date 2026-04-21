Fatih Ürek'in milyonluk mirası paylaşıldı: Bodrum'daki malikane ne olacak?

Türk sahne dünyasının renkli ismi Fatih Ürek, geçtiğimiz 15 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonrası sürdürdüğü yaşam savaşını 30 Ocak’ta kaybetmişti. Ünlü sanatçının vefatının ardından merak konusu olan geniş çaplı servetinin paylaşım süreci tamamlandı.

MİRAS KARDEŞLER ARASINDA BÖLÜŞÜLDÜ

Magazin gazetecisi Seyhan Erdağ’ın katıldığı televizyon programında paylaştığı bilgilere göre, Fatih Ürek’in mirası yasal varisleri olan kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı. Erdağ, hukuki sürecin tamamlandığını ve mirasın resmen bölüşüldüğünü ifade etti.

BODRUM’DAKİ MALİKANE SATILDI MI?

Ürek'in servetinin en dikkat çekici parçası olan Bodrum Yokuşbaşı'ndaki 170 milyon TL değerindeki 800 metrekarelik malikane ile Ataşehir’deki 5 dairesinin akıbeti de netleşmeye başladı. Bürokratik işlemlerin devam ettiğini belirten Erdağ, taşınmazların ve lüks otomobilin henüz satışına dair kesinleşmiş bir bilgi olmadığını dile getirdi.

GÖZ KAMAŞTIRAN SERVET LİSTESİ

Ürek’in yıllarca süren sahne çalışmalarından elde ettiği ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran mal varlığı şu kalemlerden oluşuyor:

Bodrum: 170 milyon TL değerinde lüks malikane.

İstanbul: Ataşehir bölgesinde 5 adet daire.

Lüks Araç: 6 milyon TL değerinde otomobil.

Kıymetli Eşyalar: Çok sayıda pırlanta, mücevher ve nakit para.

"VASİYETİM OKUL YAPTIRMAKTI"

Sanatçının vefatından önce verdiği röportajlarda sık sık dile getirdiği "Adıma bir okul yaptırmak istiyorum" şeklindeki vasiyeti, hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme getirildi. Ürek, vasiyetini her yıl güncellediğini belirterek, bir vakıf kurulmasını ve özellikle çocuklar için eğitim kurumları açılmasını çok istediğini ifade etmişti. Mirasın paylaşımı sonrası vasiyetin bu kısmıyla ilgili bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.