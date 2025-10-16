Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Hastaneden korkutan açıklama!

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşadı. Olay yerine gelen ambulans ekibi, yaklaşık 20 dakika boyunca CPR (kalp masajı) uygulayarak Ürek’in kalbini yeniden çalıştırdı.

Hastaneden yapılan resmi açıklamada, Ürek’in hastaneye bilinci kapalı, ancak kalp ritmi ve tansiyonu mevcut şekilde ulaştırıldığı belirtildi. Yapılan tetkiklerde, iki yıl önce stent takılan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edildi. Acil olarak yapılan anjiyoplasti ile tıkalı damar tamamen açıldı.

Ürek’in şu anda yoğun bakımda uyutulduğu, oksijen seviyesi, organ dolaşımı ve olası hipoksik beyin hasarının yakından takip edildiği ifade edildi. Klinik durumun stabil hâle gelmesinin ardından izlem sürecine devam edileceği bildirildi.

“BEYİN FONKSİYONLARI İÇİN BEKLEME SÜRECİNDEYİZ”

Muhabirlerin “Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?” sorusuna doktorlar, şu açıklamada bulundu:

“Genelde kalp durduğu zaman, eğer uzun süreli bir süreç geçerse 3 dakikadan sonra beyinde bazı problemler oluşabiliyor. Ancak kalp masajı çok iyi yapılmışsa 20 dakika olsa bile beynin oksijenlenmesi sağlanabiliyor ve hasta sorunsuz uyanabiliyor. Kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok ama beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecindeyiz.”

ÜNLÜ DOSTLARI HASTANEYE GELDİ

Haberi alan Mehmet Ali Erbil, Demet Akalın ve Berkay, apar topar hastaneye gelerek Ürek’e destek oldu.

Uzun süredir küs oldukları bilinen Demet Akalın ve Fatih Ürek’in kısa süre önce barıştıkları öğrenildi. Akalın, hastane önünde yaptığı açıklamada,

“Kaç gündür arayacaktım, ayakları şişmişti, merak ediyordum. İnşallah iyi olacak. Kendimize bakmıyoruz işte… Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum,” dedi.

Mehmet Ali Erbil ise Ürek’in durumuyla ilgili,

“Şu an durumu stabil. Kalple ilgili bir problem kalmadı, doktorlar halletti. Ancak beynine ne kadar hasar verdiğini henüz bilmiyoruz. Şu anda uyutuluyor,” ifadelerini kullandı.