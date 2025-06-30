Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evlendi

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İtalya tatilinde sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif eden oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, 4 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Çiftin nikâhı, Feyyaz Şerifoğlu’nun rol aldığı iki dizide de karakterinin partnerine evlenme teklifi ettiği yer olan Kemer Country’de gerçekleşti. Şerifoğlu bu özel tercihine dair, “Sanki evren bana ‘Artık gerçeğini yaşa’ diyerek mesaj verdi” ifadelerini kullandı.





Nikâhta duygusal anlar da yaşandı. Feyyaz Şerifoğlu’nun annesi, oğlunun bu mutlu gününde gözyaşlarını tutamadı.

“O HEYECANI HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM”

Şerifoğlu, geçen yıl İtalya tatilinde gerçekleşen evlilik teklifine dair, “Yüzük ucu ucuna yetişti. Amalfi, Positano, Capri derken gezinin son gününe kadar teklif edemedim. En sonunda Capri’de 800 metre merdiven tırmanıp, gömleği çıkarıp perişan halde teklif ettim. O heyecanı hayatım boyunca unutamam” sözleriyle yaşadığı duyguları anlattı.