Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğün tarihi belli oldu!

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Bir Sevdadır gibi projelerdeki performansıyla tanınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

NİŞAN GEÇEN YIL YAPILMIŞTI

Bir süredir Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile aşk yaşayan Şerifoğlu, geçtiğimiz yıl aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.





DÜĞÜN 29 TEMMUZ’DA

Bu yaz dünyaevine girmeleri beklenen ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un, 29 Temmuz’da İstanbul Kemer Country’de evlenecekleri öğrenildi.

"USUL NEYSE YERİNE GETİRECEĞİZ"

Düğün hazırlıklarıyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Feyyaz Şerifoğlu, geleneklerine bağlı biri olduğunu vurgulayarak, “Şimdi kızı evinden alman lazım. Ben Rize’de doğdum, büyüdüm, o geleneksel tarafımı eksik edemem. Onu gerçekleştireceğiz. Usul neyse yerine getireceğiz,” ifadelerini kullanmıştı.