Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğün tarihi belli oldu!

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Bir Sevdadır gibi projelerdeki performansıyla tanınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
NİŞAN GEÇEN YIL YAPILMIŞTIBir süredir Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile aşk yaşayan Şerifoğlu, geçtiğimiz yıl aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.
DÜĞÜN 29 TEMMUZ’DABu yaz dünyaevine girmeleri beklenen ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un, 29 Temmuz’da İstanbul Kemer Country’de evlenecekleri öğrenildi.