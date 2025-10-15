Feyza Civelek’ten ‘Kızılcık Şerbeti’ hakkında dikkat çeken ipucu

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında oyuncu Feyza Civelek’ten (Nilay) yeni açıklamalar geldi. Dizide büyük bir gelişmenin yaşanacağını söyleyen Civelek, “Nilay büyük bir olaya şahit olacak. Önümüzdeki haftalarda birilerini basabilir” diyerek senaryoya dair önemli bir ipucu verdi.

Dizide Firaz (Nursema’nın eşi) ve Doğa (Fatih’in eşi) karakterlerinin gizli ilişkiye başlaması sosyal medyada tepki çekmiş, RTÜK de diziyle ilgili inceleme başlatmıştı. Üst kurul, yaptığı açıklamada “Aile yılı kapsamında aile yapımıza zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacağız” ifadelerine yer vermişti.

Bu tepkilerin ardından dizinin senaryosunda değişiklik yapıldığı öğrenildi. Nilay karakterini canlandıran Civelek, katıldığı bir etkinlikte gelecek bölümlere dair ilk kez konuşarak, seyircinin merakını artırdı.