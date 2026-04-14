Fransa’da Kanye West alarmı: Konser engeli masada!

Yahudi karşıtı çıkışları nedeniyle dünya çapında "kara listeye" alınan ünlü ABD'li rapçi Kanye West, bu kez Fransa hükümetinin radarına girdi. Haziran ayında Marsilya’da sahne alması planlanan ünlü sanatçıya karşı, Fransız yetkililer geniş kapsamlı bir engelleme çalışması başlattı.

BAKAN NUNEZ TÜM YOLLARI DENİYOR

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan kaynaklara göre; İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 11 Haziran’da Marsilya’daki Velodrome Stadyumu’nda gerçekleşmesi beklenen konseri durdurmak için talimat verdi. Bakan Nunez’in, geçtiğimiz hafta Marsilya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölge valisi ve belediye başkanıyla bir araya gelerek, konserin iptal edilmesine yönelik hukuki ve güvenlik gerekçelerini görüştüğü öğrenildi.

"HEIL HITLER" ŞARKISI VE YASAKLAR

48 yaşındaki rapçi, daha önce defalarca Nazi lideri Adolf Hitler’e hayran olduğunu dile getirmiş, son olarak geçtiğimiz yıl Mayıs ayında "Heil Hitler" isimli bir şarkı yayınlayarak büyük tepki toplamıştı. West’in bu tutumu, Avrupa’da diplomatik krizlere de yol açtı.

AVRUPA’DA KAPI ÜSTÜNE KAPI KAPANIYOR

Kanye West’e yönelik yasaklar Fransa ile sınırlı değil. İngiltere, Haziran ayında bir müzik festivaline ana konuk olarak katılacağı açıklanan rapçinin ülkeye girişini, kamu güvenliği ve nefret söylemi yasaları çerçevesinde resmen yasaklamıştı. Fransa’nın da benzer bir kararla West’in performansını "nefret söylemi yayma riski" gerekçesiyle engellemesi bekleniyor.