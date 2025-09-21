Cumhuriyet Gazetesi Logo
Görenler gözlerine inanamadı: Ruhsar'ın 'Gözüm Ablası' Tuluğ Çizgen yıllar sonra ortaya çıktı!

Görenler gözlerine inanamadı: Ruhsar'ın 'Gözüm Ablası' Tuluğ Çizgen yıllar sonra ortaya çıktı!

21.09.2025 17:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Görenler gözlerine inanamadı: Ruhsar'ın 'Gözüm Ablası' Tuluğ Çizgen yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk televizyonlarının unutulmaz oyuncularından Tuluğ Çizgen’in huzurevindeki son hali ortaya çıktı; usta oyuncunun fotoğrafları hayranlarını duygulandırdı.

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Tuluğ Çizgen, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 90’lı yıllarda yayımlanan Ruhsar dizisinde canlandırdığı “Gözüm Abla” karakteriyle hafızalara kazınan Çizgen, 80’lerde Perihan Abla dizisindeki “Meraklı Melahat” rolüyle de büyük beğeni toplamıştı.

UZUN SÜREDİR EKRANLARDAN UZAK

76 yaşındaki oyuncu, uzun süredir kamera karşısına çıkmıyordu. Şimdilerde bir huzurevinde yaşamını sürdüren Tuluğ Çizgen’in son görüntüleri ortaya çıktı.

Image

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biri olan Çizgen’in fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncunun son hali, kendisini yıllardır ekranda görmek isteyen hayranlarını derinden duygulandırdı.

İlgili Konular: #Ruhsar