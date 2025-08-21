Görenler tanıyamadı... 'Fındık Kurdu Berna'nın son hali gündem oldu!

Bir dönemin unutulmaz çocuk yarışması Bir Şarkısın Sen’de “Fındık Kurdu” lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, sahne performansıyla yeniden gündeme geldi. Genç sanatçının son görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri yıllar içindeki değişimine inanamadı.

2009-2012 yılları arasında ekrana gelen ve çocuk yeteneklerin sahne aldığı yarışma, yalnızca müzik performanslarıyla değil, minik yıldızların unutulmaz anlarıyla da hafızalara kazınmıştı. Yarışmada sevimliliği ve güçlü sesiyle öne çıkan isimlerden biri de henüz 9 yaşındayken sahneye çıkan Berna Karagözoğlu olmuştu. Pınar Altuğ ve Erol Evgin’in jüri üyeliğinde, Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını seslendiren küçük Berna, enerjik sahne şovuyla kısa sürede tanınmıştı.

Aradan geçen yılların ardından müzik tutkusunu sürdürmeye devam eden Karagözoğlu, geçtiğimiz günlerde bir sahne programında izleyici karşısına çıktı. Artık olgun bir sanatçı olarak sahneye hâkimiyetiyle dikkat çeken Karagözoğlu’nun performansı sosyal medyada gündem oldu.

Genç sanatçının sahnedeki görüntülerine gelen yorumlarda, “Bu Berna mı gerçekten?”, “Minik Fındık Kurdu büyümüş, sahnede parlıyor” ifadeleri öne çıktı.