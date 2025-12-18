Gözaltı kararı verilmişti... Yusuf Güney'in 'uyuşturucu' açıklaması yeniden gündem oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “ünlülere uyuşturucu soruşturması” olarak anılan dosyada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

İlk operasyon, 8 Ekim 2025 tarihinde düzenlendi ve sabah saatlerinde gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bu operasyonda, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak ve kan/örnek işlemleri yapılmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Gün içinde işlemleri tamamlanan isimler, Adli Tıp Kurumu’ndaki sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.





Soruşturmada ikinci operasyon ise 18 Aralık 2025 sabahı gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı kamuoyunda tanınan kişiler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” şüphesi bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda adreslerde yapılan aramalarda İrem Sak, Danla Bilic, Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Aynı açıklamada, Melisa Döngel ve Yusuf Güney’in adreslerinde bulunamadığı, Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi. Yurt dışında bulunan isimler hakkında yakalama sürecinin başlatıldığı öğrenildi.



O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Soruşturmanın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, Yusuf Güney’in geçmişte katıldığı bir YouTube programındaki açıklamaları da tekrar konuşulmaya başlandı. Güney’in, Orkun Işıtmak’ın “Pembe Yalanlar” (yalan makinesi) formatındaki programında uyuşturucu kullanımıyla ilgili soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Programda “Astral seyahatlerin sırasında herhangi bir madde kullandın mı?” sorusuna “Asla, hayır” yanıtını veren Güney’in bu cevabının yalan makinesinde doğru çıktığı hatırlatıldı.



Güney o açıklamasında, “Bir maddenin etkisinde kaldığın sürece bilinçaltın sadece sana görmen gerekeni gösterir. Ruhun gerçek anlamda bedenden ayrılıp o semaları gezmesine izin vermez” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında işlem yapılan isimlerle ilgili hukuki sürecin sürdüğü bildirildi.