Gözyaşlarını tutamadı... Demet Akalın'dan Fatih Ürek açıklaması: 'İyi ki barışmışım'

Şarkıcı Demet Akalın, yaşamını yitiren meslektaşı ve yakın arkadaşı Fatih Ürek’in vefatının ardından televizyon ekranlarında duygusal açıklamalarda bulundu. SHOW TV’de yayınlanan programında Fatih Ürek ile geçmişte yaşadıkları anıları ve kurdukları hayalleri izleyicilerle paylaşan Akalın, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"NURLAR İÇİNDE YATSIN, GÜZEL ARKADAŞIMIZ"

Fatih Ürek ile vefatından önce gerçekleştirdikleri son buluşmalardan birini anlatan Demet Akalın, usta sanatçıdan kalan hatıraları şu sözlerle dile getirdi:

"Geçen sene Sefo, ben, Fatih yemeğe gitmiştik. O zaman 'gel, evimi ikiye böldüm' demişti. Nurlar içinde yatsın, güzel arkadaşımız. 'Seneye tekneyle gezeriz, İtalya'ya gideriz' demiştik."

"ARTIK UZUN PLANLAR YAPMAKTAN HOŞLANMIYORUM"

Fatih Ürek ile geçmişte yaşadıkları ve magazin basınına da yansıyan uzun süreli küslük dönemine değinen Akalın, sanatçının vefatından önce barışmış olmalarının kendisi için büyük bir teselli olduğunu ifade etti.

Yaşadığı üzüntüyü vurgulayan ünlü şarkıcı, "İyi ki de barışmışım. Bayağı bir küs kalmıştım. Ben artık uzun planlar yapmaktan hoşlanmıyorum" diyerek hayatın geri kalanına dair değişen bakış açısını paylaştı.