Grammy’de 'ICE' polemiği: Ünlüler isyan etti, Ricky Gervais dalga geçti!

2026 Grammy Ödülleri, bu yıl yalnızca müzikal başarılarla değil, ABD’deki göçmenlik politikalarına karşı yükselen toplumsal öfkeyle hafızalara kazındı. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde iki kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından öldürülmesiyle başlayan tepkiler, kırmızı halıdan ödül kürsüsüne kadar her yere yayıldı.

"ÇALINMIŞ TOPRAKLARDA KİMSE YASADIŞI SAYILMAZ"

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, "Wildflower" parçasıyla "Yılın Şarkısı" ödülünü kazanan Billie Eilish'in konuşması oldu. Yakasına taktığı "ICE Out" rozetiyle sahneye çıkan Eilish, sert bir dil kullanarak şu ifadeleri kullandı:

"Çalınmış topraklarda kimse yasadışı sayılmaz. Şu an ne söyleyeceğimizi bilmek zor ancak bu salonda büyük bir umut hissediyorum. Sesimizi çıkarmaya ve protesto etmeye devam etmeliyiz. İnsan hayatı kıymetlidir."

BAD BUNNY: "BİZ HAYVAN VEYA UZAYLI DEĞİLİZ"

Dünyaca ünlü sanatçı Bad Bunny de ödül konuşmasında göçmen karşıtı politikalara tepki gösterdi. İnsani değerlere vurgu yapan sanatçı, "Biz vahşi değiliz, hayvan veya uzaylı değiliz. İnsanız ve Amerikalıyız. Nefret, beraberinde nefreti getirir. Mücadele edeceksek bunu sevgiyle yapmalıyız" diyerek barışçıl ama kararlı bir duruş sergiledi.

RİCKY GERVAİS’TEN GÖNDERME: "HÂLÂ DİNLEMİYORLAR"

Sanatçıların politik çıkışları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü İngiliz komedyen Ricky Gervais’ten eleştirel bir paylaşım geldi.



2020 Altın Küre törenindeki meşhur "Halka ders verecek konumda değilsiniz" konuşmasını hatırlatan Gervais, sanatçıların politik mesajlarını tiye alarak "Hâlâ dinlemiyorlar" notunu düştü.

Gervais, o tarihte ödül alacaklara şöyle seslenmişti:

“Eğer bu gece bir ödül alırsanız, bu platformu politik konuşma yapacağınız bir yere dönüştürmeyin. Halka herhangi bir konuda ders verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda (İsveçli aktivist) Greta Thunberg’den bile daha az zaman geçirdiniz.”