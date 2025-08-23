'Gülseren'e mi kaldım' demişti: Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan nikâh masasına oturacak

Şovmen Mehmet Ali Erbil (68) ile Gülseren Ceylan (26), yaşadıkları krizlerin ardından yeniden barışarak evlilik kararı aldı.

Çiftin, 28 Ağustos Perşembe günü yakın dostlarının katılacağı sade bir nikâh töreniyle dünyaevine gireceği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda ayrılık yaşayan çift, karşılıklı sert açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Gülseren Ceylan, Erbil hakkında “Kız arkadaşıma yazıldı, evde hizmetçiyi taciz etti, arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynuyordu” iddialarında bulunmuş, Erbil ise Ceylan’a hakaret davası açarak uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Daha sonra bir televizyon programına katılan Mehmet Ali Erbil, “Söyledikleri hırsa kapıldığı için oldu. Çoğu yalan yanlış şeylerdi. Mahkemede saldırmazlık anlaşması yaptık. Asla kimseye şiddet uygulamadım” diyerek Ceylan’ı affettiğini açıklamıştı.

Ceylan da canlı yayına bağlanarak, “Sevgili değiliz, sadece birbirimizi kırmamak için barıştık. Normal arkadaşlığımız devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Sabah’ın haberine göre, ikilinin bu süreçte ilişkilerini onardığı ve nikâh masasına oturma kararı aldığı ortaya çıktı. Çiftin, evlilik öncesi bir evlilik sözleşmesi yapmayı da düşündüğü konuşuluyor.

MEHMET ALİ ERBİL’İN EVLİLİKLERİ

Ünlü şovmen bugüne kadar 5 kez evlendi. İlk evliliğini 1980’de Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu birliktelikten kızı Sezin dünyaya geldi. Çift 1985’te boşandı.

1989’da oyuncu Nergis Kumbasar’la evlendi, bu evlilikten de kızı Yasmin doğdu. 7 yıl süren evlilik boşanmayla sonuçlandı.

2001’de Sedef Altuntaş’la, 2005’te ise Tuğba Coşkun’la nikâh masasına oturan Erbil, Coşkun’dan oğlu Ali Sadi’yi kucağına aldı. Bu evlilik de 2011’de sona erdi.