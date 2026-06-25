Hande Yener'den 'kemoterapi görüyor' iddialarına yanıt!

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Hande Yener, son günlerde sağlık durumu hakkında ortaya atılan spekülasyonlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla doğrudan yanıt verdi. Hakkında çıkan “kemoterapiden saçları döküldü” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten ünlü sanatçı, bu iddiaların yakın çevresinde ve hayranları arasında asılsız bir panik havası yarattığını ifade etti.

"Ekran Resmi 2026-06-25 17.41.01.jpg" adlı dosyada yer alan resmi Instagram hikayesi paylaşımında iddiaları kesin bir dille yalanlayan Yener, "Sağlık durumum ile ilgili yalan yanlış haberler yapılıyor. Eşim, dostum, sevdiklerim panik oluyor ve mesaj atıyorlar, 'kemoterapiden saçları döküldü' diye benle alakasız bir haber! Çevremde herkes iyi miyim diye soruyor. Bu haberlerin hepsi yalan haber, lütfen ciddiye almayın" diyerek sitemini dile getirdi.

"RUTİN KONTROLLERİM İÇİN GİTTİM, ŞÜKÜR HER ŞEY YOLUNDA"

Çıkan spekülasyonların aksine sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, doktoru Cihan Uras'a yaptığı ziyarete de açıklık getirdi. Ziyaretinin tamamen tedbir amaçlı olduğunu vurgulayan Hande Yener, paylaşımında şu detaylara yer verdi:



"Değerli hocamız @cihanuras'a daha dün rutin kontrollerim için gittim. Şükür her şey yolunda gidiyor. Lütfen sizler de kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kendinize değer verin."







