Hapis cezası alabilir! Lil Nas X 75 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

Gerçek adı Montero Lamar Hill olan ve “Old Town Road”, “Montero” gibi şarkılarıyla tanınan ünlü rapçi Lil Nas X, geçtiğimiz hafta Los Angeles’ta iç çamaşırı ve kovboy çizmeleriyle yürürken görüntülenmişti. Kısa süre sonra aşırı doz uyuşturucu şüphesiyle hastaneye kaldırılan sanatçı, olay günü polis memurlarına saldırdığı iddiasıyla tutuklandı.

26 yaşındaki şarkıcı hafta sonunu cezaevinde geçirdikten sonra dün hakim karşısına çıktı. Savcılık, Lil Nas X’i üç kez polis memuruna zarar vermek ve bir kez görevliye direnmekle suçladı. Sanatçı ise duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme, Lil Nas X’in 75 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Rapçinin ön duruşmasının 15 Eylül’de yapılacağı ve suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Lil Nas X’in avukatları Christy O’Connor ve Drew Findling, olayın “istisnai bir durum” olduğunu vurgularken, ailesi de sanatçının pişman olduğunu ve herhangi bir yasa dışı madde kullanmadığını ifade etti.