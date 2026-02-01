Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal gözaltındaydı... Hakkında yakalama kararı çıkartılan Enes Batur’dan ilk açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Operasyonun hedefinde, milyonlarca takipçisi bulunan ünlü komedyenler, müzisyenler ve sosyal medya içerik üreticileri yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLERE ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonlarda; komedyen Hasan Can Kaya, 'Reynmen' olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş ve rap müzisyeni Emirhan Çakal’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin yanı sıra, 1 kişinin firari olarak arandığı, aralarında YouTuber Enes Batur'un da olduğu 9 kişi hakkında ise savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.





ENES BATUR'DAN "YURT DIŞINDAYIM" AÇIKLAMASI

Hakkındaki yakalama kararı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuru yapan Enes Batur, uyuşturucu soruşturmasıyla bir ilgisi olmadığını savundu. Batur, yaklaşık 25 gündür içerik üretmek amacıyla yurt dışında bulunduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Hakkımda çıkan haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu soruşturmanın içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Planlanmış video çekimlerim için yurt dışındayım. Bu süreç sonunda ülkeme dönüş yapacak ve hukuki çerçevede gerekli iş birliğini göstereceğim. Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum."