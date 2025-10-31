Hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızının mesajları ortaya çıktı: 'Ben yaptım çok pişmanım'

Yalova’da şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada, mekan sahibi Ferdi Aydın’ın şikâyeti üzerine kız Tuğyan Ülkem Gülter hakkında başlatılan incelemede yeni ifadeler ortaya çıktı. Aydın’ın savcılığa sunduğu WhatsApp yazışmalarında, Gülter’in annesi için “Gebersin”, “Ölsün” gibi ifadeler kullandığı görülmüştü.

Olayın ardından savcılığa ifade veren tanıklardan biri olan Bircan Dülger, Gülter ile uzun yıllara dayanan yakın arkadaşlığı bulunduğunu belirtti ve iddialara ilişkin ayrıntılar aktardı.

Sabah'ın haberine göre, Dülger, ifadesinde Gülter’in kendisine gönderdiği mesajları doğruladığını, mesajların medyaya yansımasının ardından Gülter’in mesajları sildiğini ve kendisini tehdit ettiğini söyledi.



Dülger’in ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

• Dülger, Gülter’i 15 yaşından beri tanıdığını ve aralarının hep kötü olduğunu belirterek, yıllar önce Gülter’in annesi Güllü’yü mutfak önlüğüyle bağladığını, o dönem “Ben bu kadını öldüreceğim” dediğini anlattı. Olay üzerine İstanbul’dan Gülter’in dayısının müdahale ettiğini söyledi.

• Dülger, Gülter’in kendisine annesi için “Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun” gibi mesajlar attığını, ancak 4 gün önce bu mesajları sildiğini iddia etti.

• Cenaze sonrası Dülger’in Gülter’e, “3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?” diye sorduğunu; Gülter’in ise kendisine, “Ben yaptım ama çok pişmanım abla” dediğini aktardı.

• Dülger ayrıca, Gülter’in kendisini “Beni savcılıktan arıyorlar, beni sattın. Ben yanarsam seni de yakarım” diye tehdit ettiğini öne sürdü.

• Keşif heyeti öncesi evde bazı düzenlemeler yapıldığını iddia eden Dülger, Gül hanımın evinde içki şişelerinin konsola dizilerek annesinin alkolik gösterilmeye çalışıldığını ve Gülter’in bu konuda yardım istediğini anlattı.

• Dülger, Gülter’in geçmişte madde kullandığını ve bu nedenle annesiyle sık sık kavga ettiklerini; Gülter’in eski sevgilisinin de suç kaydı olduğunu söyledi.

Ferdi Aydın’ın savcılığa sunduğu WhatsApp yazışmalarında Gülter’in Bircan Dülger’e “Nolur beni annemden kurtar”, “Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün” gibi ifadeler yazdığı ileri sürülmüştü. Aydın, bu yazışmaları delil olarak sunarak Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca Dülger, Gül hanımın yaşadığı korkuyu ve bir ay önce kızının yasadışı madde kullandığını, torununa şiddet uyguladığını söylediğini, Gül’ün kendisine “Ben ölürsem kızım yapmıştır” dediğini aktardı.

Savcılık soruşturması ve adli süreç devam ediyor. Yetkililer, Dülger’in ifadeleri ile WhatsApp yazışmaları başta olmak üzere tüm delillerin değerlendirilmesiyle olaya ilişkin net sonucun adli makamlarca belirleneceğini bildiriyor.