Heated Rivalry'nin yıldızları Connor Storrie ve Hudson Williams Olimpiyat ateşini yaktı

Kanada yapımı fenomen dizinin başrolleri Connor Storrie ve Hudson Williams, İtalya’nın Feltre kentinde düzenlenen meşale koşusunda yer aldı. Pembe-beyaz eşofmanlarıyla olimpiyat ateşini taşıyan ikili, 6 Şubat’ta Milano’da sona erecek olan büyük organizasyonun en dikkat çekici isimleri oldu.

"MUTLAK SİNEMA": OLİMPİYAT KOMİTESİNDEN TAM NOT

Kış Olimpiyatları’nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, oyuncuların meşale taşıdığı kareler büyük beğeni topladı. Paylaşımda, “Olimpiyat ateşi + meşale taşıyıcılar olarak Hudson Williams ve Connor Storrie = mutlak sinema” ifadelerine yer verilerek, ikilinin yarattığı görsel şölene vurgu yapıldı.

REKOR KIRAN BAŞARI: IMDB LİSTELERİNE GİRDİ

Rachel Reid’in popüler roman serisinden uyarlanan dizi, rakip takımlarda oynayan iki buz hokeyi oyuncusu arasındaki tutkulu ve zorlu aşk hikâyesini merkezine alıyor. Başarı baskısı, ailevi beklentiler ve sponsor krizleriyle mücadele eden karakterlerin hikâyesi, diziyi kısa sürede IMDb’nin “Tüm Zamanların En İyi 250 Dizisi” listesine taşıdı.

Dizinin özellikle “I’ll Believe in Anything” adlı beşinci bölümü, izleyicilerden 10 üzerinden tam puan alarak platformun en yüksek skorlu bölümlerinden biri olmayı başardı.