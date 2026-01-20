İrem Derici’den Emniyet'e çağrı: 'Lütfen gözaltına almayın, nişanım var!'

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Daha önce yaşadığı talihsiz bir olay nedeniyle söz törenini ertelemek zorunda kalan Derici, yeni nişan tarihini duyururken yetkililere seslenerek herkesi güldürdü.

"BİR HALT YEMEDİĞİMİ GÖRDÜNÜZ"

Geçtiğimiz dönemde uyuşturucu soruşturması kapsamında emniyete götürülen ve bu sebeple aile arasındaki söz töreni yarım kalan İrem Derici, yaşadığı mağduriyeti esprili bir dille hatırlattı. 3 Şubat’ta nişanlanacağını açıklayan ünlü popçu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"3 Şubat’ta nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın! Bakın gördünüz zaten bir halt yemediğimi; bırakın da şu kız artık bir gün yüzü görsün be!"

TALİHSİZLİKLER YAKASINI BIRAKMAMIŞTI

İrem Derici ve Melih Kunukçu çifti, aslında daha önce aile arasında bir söz töreni yapmayı planlamıştı. Ancak tam o tarihlerde Derici'nin bir soruşturma dosyası kapsamında ifadeye çağrılması, törenin ertelenmesine neden olmuştu.