Irmak Ünal meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu

Yaşamını Bali’de sürdüren oyuncu Irmak Ünal, ocak ayından bu yana meme kanseriyle mücadele ettiğini ilk kez açıkladı.

İki çocuk annesi 48 yaşındaki Ünal, teşhisi yeni yılın ilk günü öğrendiğini belirterek, bu süreci “Hem çok zor hem de dönüştürücü bir yolculuk” sözleriyle tanımladı.

“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”

Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olduğunu hatırlatan Ünal, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, “Bilgi korku değil güç demek” ifadelerini kullandı. Bilimin yanı sıra spiritüel uygulamalardan da yararlandığını söyleyen Ünal, doktor ekibine sabırları ve destekleri için teşekkür etti.

“İYİLEŞME BENİM İÇİN BİR SANAT”

Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve tıbbi tedaviyi bir arada kullandığını vurgulayan Ünal, “İyileşmek benim için artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi” dedi.

“ASLA YALNIZ DEĞİLDİM”

Yaşadığı zorluklara rağmen Allah’ın varlığını hep hissettiğini söyleyen Ünal, özellikle kız kardeşi, annesi, çocukları ve yakın dostlarına teşekkür ederek, “Hepimiz birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz” sözleriyle duygusal mesaj verdi.

“İşte buradayım… Kısacık saçlı, açık kalpli, minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben” diyerek paylaşımını sonlandırdı.