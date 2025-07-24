Jeff Bezos’tan düğün hediyesi: Lauren Sanchez’e Vogue Dergisi'ni alacağı iddia edildi!

Geçtiğimiz ay Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın Venedik kentinde 20 milyon dolarlık görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen bu ihtişamlı tören, uzun süre magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Şimdi ise çiftle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Jeff Bezos’un, eşi Lauren Sanchez’e düğün hediyesi olarak dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’u satın almayı planladığı öne sürülüyor. İddialara göre Bezos, Vogue’un bağlı olduğu medya devi Condé Nast’ı satın almak için görüşmelere başladı.

Sanchez’in kısa süre önce Vogue için gerçekleştirdiği kapak çekimi ve derginin simge ismi olan baş editör Anna Wintour’un görevinden ayrılması, bu söylentileri daha da güçlendirdi.

İngiliz magazin basını, Bezos’un Condé Nast’a ilgisinin özellikle Vogue ofislerinde büyük yankı uyandırdığını yazdı. Ayrıca, şirketin satışa hazırlanıyor olabileceğine dair bazı gelişmeler de dikkat çekiyor. Son aylarda Condé Nast’ın İtalya’daki biriminde yaşanan işten çıkarmalar, bu ihtimali güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

Her ne kadar Condé Nast’ın sahibi olan Newhouse ailesi satış iddialarını resmi olarak yalanlasa da, şirket içinden bazı kaynaklar bu açıklamalara temkinli yaklaşıyor.

1892 yılında Arthur Baldwin Turnure tarafından kurulan Vogue, 1909 yılında Condé Nast tarafından satın alınarak bugünkü küresel medya kimliğine kavuştu.