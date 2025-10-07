Jennifer Lopez ile Ben Affleck ayrılık sonrası ilk kez birlikte!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, boşanmalarının ardından ilk kez kırmızı halıda bir araya geldi. Çift, Lopez’in başrolde yer aldığı Örümcek Kadının Öpücüğü (Kiss of the Spider Woman) filminin New York galasında yan yana poz verdi.

Bu yılın başında boşanma davaları sonuçlanan Lopez ve Affleck’in kırmızı halıdaki samimi halleri dikkat çekti.

Filmin yapımcısı olan Affleck, galada yaptığı açıklamada, “Yönetmen Bill Condon bu türde inanılmaz. Jennifer da bu rol için doğmuş biri. Filmde harikalar yaratıyor. İzleyicilerin filmi izlemesini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu filmle, bugüne kadar yer aldığım diğer filmler kadar gurur duyuyorum. Bu gece burada olmaktan dolayı gerçekten çok heyecanlıyım” dedi.

Jennifer Lopez ise geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, boşanmalarının ardından eski eşi Affleck ile aynı projede çalışmanın zor olduğunu itiraf etmiş, ancak yapım sürecindeki katkılarından dolayı eski eşine teşekkür etmişti: “O ve şirketi olmasaydı film çekilemezdi” ifadelerini kullanmıştı.

2000’li yılların başında nişanlanan ancak ayrılan çift, 17 yıl aradan sonra 2021’de yeniden bir araya gelmiş ve 2022’de evlenmişti. Lopez, Ağustos 2024’te “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanma davası açmış, dava Ocak 2025’te resmen sonuçlanmıştı.

Galaya çocuklarıyla katılan Jennifer Lopez, kırmızı halıda rol arkadaşı Tonatiuh ve yönetmen Bill Condon ile de poz verdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncuya, eski eşi Marc Anthony’den olan 17 yaşındaki ikizleri Emme ve Max eşlik etti.