Kadınlarda Alzheimer riski neden daha yüksek? Menopoz ve östrojen kritik rol oynuyor

Dünya genelinde milyonlarca insanı pençesine alan Alzheimer hastalığı, tıp dünyasındaki yeni gelişmelerle artık "korkulu rüya" olmaktan çıkıyor. Uzmanlar, yeni nesil testler ve biyobelirteçler sayesinde hastalığın henüz yıkıcı etkileri başlamadan tespit edilebildiğini vurguluyor. Acıbadem Kent Hastanesi'nde düzenlenen "Kadın Yaşam Döngüsünde Bilişsel Sağlık" etkinliğinde, hastalığın özellikle kadınlar üzerindeki etkisi ve erken tanının hayati önemi masaya yatırıldı.

BELİRTİLER BAŞLAMADAN 20 YIL ÖNCE BEYNİ ETKİLİYOR

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Seçkin, Alzheimer ile müdahalede en büyük silahın erken teşhis olduğunu belirterek çarpıcı bir uyarıda bulundu:

"Alzheimer, ilk semptomlar başlamadan 10 ila 20 yıl önce beynimizde patolojik olarak etkisini göstermeye başlıyor. Yeni testler, henüz ağır unutkanlığı olmayan kişilerde bile hastalığı tanıyabileceğimizi gösterdi."

Hastalığın tanı sürecinin artık meme veya prostat kanseri gibi rutin tarama yöntemlerine evrildiğini belirten Seçkin, kan tetkikleri ve genetik testlerle risk gruplarının önceden belirlenebildiğini ifade etti.

KADINLARDA RİSK NEDEN DAHA FAZLA?

İstatistiklere göre Alzheimer vakalarının yaklaşık üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Bu durumun temel nedeni ise menopoz dönemindeki hormonal değişimler. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, östrojen kaybının beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini şöyle açıkladı:

"Östrojen, bilişsel bellek merkezlerinde etkin bir rol oynuyor. Eksikliği durumunda beyinde glikoz alımı azalıyor, bu da 'beyin sisi' ve dikkat eksikliği gibi sorunlara yol açıyor."

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Uzmanlar, zihinsel sağlığı korumak ve Alzheimer riskini minimize etmek için şu önerilerde bulunuyor:

Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite beyin sağlığını doğrudan destekliyor.

Sistemik Kontrol: Diyabet ve tiroid gibi hastalıkların kontrol altında tutulması kritik önem taşıyor.

Erken Tarama: Özellikle aile öyküsü olan bireylerin, unutkanlık başlamadan nörolojik kontrollerini yaptırması öneriliyor.

Multidisipliner Yaklaşım: Menopoz sürecinin kadın doğum ve nöroloji uzmanlarıyla koordineli yönetilmesi gerekiyor.