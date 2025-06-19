Kalp krizi geçirmişti... Nihal Candan'ın babası sessizliğini bozdu: 'Kızım yaşamak istemiyor'

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan Nihal Candan, zor bir süreçten geçiyor. Anoreksiya nedeniyle 25 kiloya kadar düşen Candan, geçtiğimiz günlerde devlet hastanesinin yoğun bakımına kaldırıldı. Kızının durumu nedeniyle büyük üzüntü yaşayan baba Hakan Candan ise kalp krizi geçirdi.

Anoreksiya tedavisi gören ve ciddi kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Edinilen bilgilere göre, yoğun bakıma yatırılmadan önce ailesine direndiği de iddia edildi.

Kızının sağlık durumu nedeniyle derin bir üzüntü yaşayan baba Hakan Candan, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. İki kez anjiyo geçiren Candan, şu anda evinde istirahat ediyor.

Bugüne kadar sessizliğini koruyan Hakan Candan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak duygularını paylaştı. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sorularını yanıtlayan Candan, şunları söyledi:

"Kızım yaşamak istemiyor. Kalp krizi geçirdiğim doğru. İki kez anjiyo oldum, şu an dinlenme sürecindeyim. Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm."

Yarışma programlarına katılmalarını istemediğini ifade eden Candan, sözlerine şöyle devam etti: