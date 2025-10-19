Kanserle mücadele eden model Bianca Balti, Victoria's Secret defilesine kabul edilmedi!

Bir dönem Victoria's Secret defilelerinin dikkat çeken isimlerinden olan ünlü İtalyan model Bianca Balti, yumurtalık kanseriyle mücadele ederken markadan yeniden podyuma çıkmak için talepte bulunduğunu ancak bu isteğinin reddedildiğini açıkladı.

İlk kez 2005 yılında Victoria’s Secret podyumunda yürüyen 41 yaşındaki Balti, 2025 yılında yapılacak defilede yer almak istediğini, bu teklifini “Kanserle mücadele eden kadınların gücünü temsil etmek için orada olmalıyım” diyerek ilettiğini söyledi. Daily Mail’in haberine göre Balti, bir platformda “Victoria's Secret'tan Podyuma Çıkmayı Rica Ettim” başlıklı bir yazı kaleme alarak yaşadıklarını anlattı.

Balti, defilenin ilk kemoterapi seansının yıl dönümünde yapılacağını öğrenince markaya, “Her üç kadından biri hayatında bir kez kansere yakalanıyor. Ben de onlardan biriyim. Görünür olmalıyız” sözleriyle duygusal bir mesaj verdi. Artık genç ve ‘mükemmel’ vücut ölçülerine sahip olmadığını belirten model, “Ama güçlüyüm, cesurum, hayattayım ve hâlâ çok seksiyim... Yeni çıkan saçlarımı onurla savuruyorum” ifadelerini kullandı.

“KADRO TAMAMLANDI” YANITI

Balti, markadan gelen yanıtın ise nazik ama olumsuz olduğunu belirtti: “Çok teşekkürler ancak bu yıl olmaz. Kadro tamamlandı.”

DEFİLEDE BİRÇOK İLK YAŞANDI

15 Ekim gecesi gerçekleştirilen Victoria’s Secret defilesi ise bu yıl birçok ilke sahne oldu.

– 9 aylık hamile Jasmine Tookes podyuma çıkarak büyük sürpriz yaptı.

– Angel Reese, podyumda yürüyen ilk profesyonel sporcu olarak tarihe geçti.

– Emily Ratajkowski ilk kez defileye katıldı.

– Iris Law ve Lila Moss gibi ünlü anne-babaların çocukları podyuma çıktı.

– Büyük beden modeller de bu yıl defilede yer aldı.