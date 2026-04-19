Kanye West'in Polonya konseri de iptal

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West (yeni adıyla Ye), skandallarla dolu geçmişi ve Yahudi karşıtı tutumu nedeniyle Avrupa turnesinde ağır darbeler almaya devam ediyor. Britanya ve Fransa’nın ardından West’e son kapı, tarihin en acı soykırım izlerini taşıyan Polonya’da kapandı.

POLONYA BAKANINDAN SERT TEPKİ: "KABUL EDİLEMEZ"

19 Haziran’da Silezya Stadyumu’nda gerçekleşmesi beklenen ve sanatçının 15 yıl aradan sonra ülkedeki ilk performansı olacak olan konser, en üst düzeyden gelen tepkilerle engellendi. Polonya Kültür ve Miras Bakanı Marta Cienkowska, West’in programa dahil edilmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirirken sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kültür, onu nefret yaymak için kullananların alanı olamaz."

YASAL ENGEL: 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Polonya yasalarına göre Nazi sembollerini yaymak ciddi bir suç teşkil ediyor. West’in 2025 yılında internet sitesinde gamalı haçlı tişört reklamı yapması ve 'Heil Hitler' isimli bir şarkı yayınlaması, ülkede "Nazizmi yaymak" suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Polonya yasaları, bu suçu işleyenler için üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

SOYKIRIMIN ACISI HALA TAZE

Konserin iptal edildiği Chorzów kenti, Eylül 1939’da Nazi Almanya’sı tarafından işgal edilen ilk bölgelerden biri olması sebebiyle büyük bir sembolik öneme sahip. Üç milyon Polonyalı Yahudi’nin katledildiği topraklarda West’in Hitler hayranlığını dile getirmesi, Polonya halkı ve yönetimi nezdinde bardağı taşıran son damla oldu.

ÖZRÜ KABUL GÖRMEDİ

Ocak 2026’da Wall Street Journal’da bir açıklama yayınlayan Kanye West, kışkırtıcı eylemlerini bipolar bozukluğuna bağlayarak özür dilemişti. Ancak bu özür, Nazi işgalinin yaralarını sarmaya devam eden Avrupa ülkelerinde yeterli bulunmadı. West’in seyahat izinleri reddedilirken, sanatçının uluslararası arenadaki "istenmeyen adam" ilanı derinleşiyor.