Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan'dan yeni paylaşım

Türk televizyon ve sinemasının sevilen yüzü Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle sürdürdüğü tedavi sürecinde en kritik aşamayı geride bıraktı. Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren sanatçı, sağlık durumu üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyasına bizzat yanıt verdi.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Sosyal medyada yayılan "yoğun bakıma kaldırıldı" ve "durumu kritik" şeklindeki paylaşımlara hastane odasından yayınladığı video ile tepki gösteren Özkan, "Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür aslanlar gibiyiz, her geçen gün üstüne koyarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, donör olan arkadaşı Salih Kıvırcık’ın da genel durumunun gayet iyi olduğunu vurgulayarak sevenlerinin içini ferahlattı.

8 SAATLİK OPERASYON VE TABURCU SÜRECİ

Yaklaşık 8 saat süren ve tıp dünyasında "kritik müdahale" olarak adlandırılan cerrahi operasyonu gerçekleştiren doktorlarına teşekkür eden Özkan, iyileşme sürecinin planlanandan hızlı ilerlediğini belirtti. Gerekli kontrollerin ardından hastaneden taburcu edilen sanatçı, evinde istirahate çekildi.

KARDEŞİYLE İLK KARE: "AYAKTA GÖRÜŞECEĞİZ"

Evindeki ilk günlerinde kardeşi Umut Özkan ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, sağlıklı ve neşeli görüntüsüyle dikkat çekti. Paylaşımına "Yakında ayakta da görüşeceğiz" notunu düşen Ufuk Özkan, kısa sürede eski sağlığına kavuşup setlere dönmeyi hedeflediğini müjdeledi.





