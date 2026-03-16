Katy Perry sahnede alevler içinde kaldı: Hayranları dehşeti yaşadı!

Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Katy Perry, son klip çekimindeki çarpıcı sahnelerle gündeme oturdu. Sosyal medyaya sızan ve sanatçının alevler içinde kaldığı görülen videolar, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken hayranları arasında büyük bir paniğe neden oldu. Birçok kullanıcı, çekimler sırasında ciddi bir iş kazası yaşanmış olabileceği ihtimaliyle endişe dolu paylaşımlar yaptı.

SOSYAL MEDYADA 'GÜVENLİK' TARTIŞMASI

Kısa sürede viral olan görüntülerde Perry’nin etrafını saran yoğun alevler, akıllara "Gerçekten tehlikede miydi?" sorusunu getirdi. Set alanındaki güvenlik önlemlerinin yeterliliği tartışma konusu olurken, hayranları sanatçının sağlık durumuna dair binlerce yorumda bulundu.

GERÇEK KISA SÜREDE ANLAŞILDI: 'PIROTEKNİK EFEKT'

Görüntülerin infial yaratması üzerine Katy Perry’nin ekibi sessizliğini bozarak bir açıklama yayımladı. Yetkililer, videoda görülen sahnenin tamamen kontrollü bir piroteknik efekt gösterisi olduğunu ve herhangi bir kaza yaşanmadığını vurguladı. Profesyonel ekiplerin denetiminde gerçekleştirilen çekimlerde en üst düzey güvenlik protokollerinin uygulandığı belirtildi.

SETTE ALINAN ÖZEL ÖNLEMLER

Açıklamaya göre, sanatçının zarar görmemesi için şu teknik önlemler titizlikle uygulandı:

Alev Geciktirici Kostüm: Perry için özel olarak üretilen kostüm, yanmaz ve ısıyı iletmeyen malzemelerden hazırlandı.

Yangın Güvenliği: Set alanında uzman yangın söndürme ekipleri anlık müdahale için hazır bekletildi.

Yoğun Prova Süreci: Tehlikeli görünen sahnenin çekimi öncesinde teknik ekip ve sanatçı tarafından defalarca prova yapıldı.

YENİ SINGLE "WATCH IT BURN" YOLDA

Yaşanan bu görsel şovun, Perry’nin merakla beklenen yeni single’ı “Watch It Burn” (Yanışını İzle) için hazırlandığı öğrenildi. Şarkının ismiyle uyumlu olan bu alevli sahneler büyük merak uyandırırken, klibin ve şarkının resmi çıkış tarihine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı.