Kim Kardashian avukatlık sevdasından vaz mı geçti? Bir türlü baro sınavını geçemiyor

Dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, uzun süredir yürüttüğü hukuk eğitimi ve avukat olma hedefinde zorlu bir viraja girdi. Babası Robert Kardashian'ın mesleğini sürdürmek amacıyla yola çıkan ünlü isim, California Barosu sınavlarına bir süreliğine ara verme kararı aldı.

2027 YILINA KADAR MOLA

TMZ'nin ulaştığı bilgilere göre, 45 yaşındaki Kardashian Şubat ayındaki sınava katılmadı ve Temmuz ayındaki oturum için de başvuru yapmayı planlamıyor. Yılda iki kez düzenlenen sınav maratonundan uzaklaşan Kardashian'ın, hukuk mücadelesini ancak 2027 yılında yeniden canlandırmayı planladığı ifade ediliyor.

"BEBEK BARO"DA DA ZORLANMIŞTI

Kardashian’ın hukuk yolculuğu başından beri engellerle doluydu. Hukuk staj programına giriş için zorunlu olan ve kamuoyunda "bebek baro" olarak bilinen ön sınava dört kez giren yıldız, ancak 2021 yılında başarıya ulaşabilmişti. Geçtiğimiz Kasım ayında asıl baro sınavında başarısız olduğunu itiraf eden Kardashian, bu durumun ruh sağlığını ve özgüvenini olumsuz etkilediğini açıklamıştı.





"SADECE TELEVİZYONDA BİR AVUKATIM"

Şu sıralar Ryan Murphy’nin 'All’s Fair' dizisinde bir avukatı canlandıran Kardashian, sosyal medya hesabından takipçilerine dürüst bir mesaj gönderdi:

"Henüz avukat değilim; sadece televizyonda çok şık giyimli bir avukatı canlandırıyorum. Yolculuğumun altıncı yılındayım ve vazgeçmeyeceğim. Kısayol yok, sadece daha fazla azim var."

Kardashian, daha önce katıldığı bir programda sınav sürecinin ağırlığı ve çalışma yoğunluğu nedeniyle gözyaşlarına boğulmuş, "Her ne zaman bir adım atmaya çalışsam, bir şey beni geri çekiyor" diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirmişti.