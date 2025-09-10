Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan’ın reklam filmi iptal edildi

Dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinden bir sahneyi sosyal medyada paylaşmasının ardından yaşanan gelişmeleri aktardı.

Paylaşılan sahne sonrası Tatlıtuğ eleştirilmiş ve Mehmet Tan, yapım şirketi tarafından işten çıkarıldığını açıklamıştı.

Süreç boyunca sessiz kalan Kıvanç Tatlıtuğ, Tan’ın işten çıkarılmasının ardından sosyal medyadan destek mesajı paylaşmıştı. Tatlıtuğ açıklamasında, sette büyük bir ekibin birlikte çalıştığını vurgulayarak, “Hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ’a teşekkür ettiği yeni bir videoda reklam filminin iptal edildiğini duyurdu. Tan, yaşanan sürecin ardından yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.