'La Casa De Papel'in Tokyo’su Ursula Corbero anne oluyor

Bir döneme damga vuran La Casa De Papel dizisinde canlandırdığı “Tokyo” karakteriyle tanınan İspanyol oyuncu Ursula Corbero’dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta ilk bebeğini beklediğini duyurdu.

Arjantinli oyuncu Chino Darin ile 9 yıllık mutlu bir birlikteliği olan Corbero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anne olacağını paylaşarak gönderisine “Yapay zeka değil” notunu düştü.

Heyecanı günden güne büyüyen 35 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı. Karnı burnunda pozuyla beğeni toplayan Corbero’nun gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü.



Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan Ursula Corbero’nun paylaşımı, hayranlarından binlerce “tebrik” ve “mutluluk” mesajı aldı.