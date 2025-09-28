Lady Gaga’dan nişanlısı Michael Polansky’e romantik doğum günü mesajı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın nişanlısı Michael Polansky, 42 yaşına girdi. Ünlü isim, sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Son olarak Wednesday dizisinin yeni sezonunda rol alan Lady Gaga, gerçek adı Stefani Germanotta olan sanatçı, geçtiğimiz yaz Paris Olimpiyatları sırasında girişimci Michael Polansky ile nişanlandığını duyurmuştu. Çift, mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Lady Gaga, Polansky’nin doğum günü için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Umarım 42, senin için şimdiye kadarki en iyi yıl olur. Bu 42 yılda çok şey başardın, seninle gurur duyuyorum. Senin dünyaya gelmiş olmandan minnettarım.”

Doğum gününün detaylarını da anlatan ünlü şarkıcı, “Yılın en sevdiğim günü bu! Serin ve neredeyse yağmurlu bir gün, uzun bir yürüyüş; tatlı bir doğum günü gülümsemesi, bol kahkaha ve çikolatalı sos ile melek kek” dedi.

Romantik paylaşıma çiftin birlikte vakit geçirdiği keçiler de eşlik etti. Lady Gaga, esprili bir notla “Bu keçi bile doğum gününün benim için ne kadar mutlu bir gün olduğunu biliyor. Seni seviyorum” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLÜNÜ NİŞANLISINA ADAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda 2025 MTV Video Müzik Ödülleri’nde 4 dalda ödül alan Lady Gaga, ödülünü nişanlısı Polansky’e adamıştı. Ünlü şarkıcı, müziğe dönmesinde en büyük desteği sevgilisinden gördüğünü açıklamıştı.

“EVLENME TEKLİFİNİ ŞAKA SANDIM”

İkilinin aşkı ilk kez 2020 yılında Las Vegas’taki bir partide başlamış, Super Bowl’da resmen ilan edilmişti. Lady Gaga, Paris Olimpiyatları sırasında gelen evlilik teklifini ise ilk başta şaka sandığını şu sözlerle dile getirmişti:

“1 Nisan’da bana evlenme teklifi etti, ben de şaka yapıyor sandım.”