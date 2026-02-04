Lewis Hamilton ve Kim Kardashian aşk mı yaşıyor?

Spor ve magazin dünyasının iki devi, Lewis Hamilton ve Kim Kardashian, son dönemde aşk iddialarıyla gündemden düşmüyor. Paris'te aynı otele giriş yaparken görüntülenen ikilinin, bu kez İngiltere’nin Oxford bölgesinde bulunan lüks bir malikanede gizlice bir araya geldiği iddia edildi.

100 MİLYON STERLİNLİK JETLE 'AŞK' YOLCULUĞU

İngiliz basınının geniş yer ayırdığı haberlere göre, Kim Kardashian yaklaşık 100 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle Oxford Havalimanı’na iniş yaptı. Üç koruma eşliğinde havalimanından ayrılan ünlü yıldızın, yalnızca birkaç dakika uzaklıktaki lüks Estelle Manor oteline geçtiği belirtildi.

HELİKOPTERLE BULUŞMA

Aynı saatlerde, Formula 1’de 7 dünya şampiyonluğu bulunan efsane pilot Lewis Hamilton’ın da Londra’dan havalanan bir helikopterle aynı otelin bahçesine iniş yaptığı öne sürüldü. Cotswolds bölgesinin eşsiz doğasında yer alan lüks tesiste buluşan ikilinin, hafta sonu boyunca dış dünyadan kendilerini izole ettikleri ifade edildi.

ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ VE SPA KEYFİ

Tesis kaynaklarından sızan bilgilere göre; Hamilton ve Kardashian, otelin özel bölümünde baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. Çiftin akşamın ilerleyen saatlerinde ise spa alanında kendilerine özel olarak hazırlanan "çift masajı" programına katıldıkları bildirildi.

Daha önce Paris’te de aynı kareye giren ikili, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da İngiliz medyası bu kaçamağı "Yılın en sürpriz aşkının kanıtı" olarak yorumladı.